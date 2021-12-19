Стало известно расписание игр ХК «Гомель» в финале Континентального кубка IIHF

Первым соперником «рысей» станет «Сарыарка» из Караганды. Этот поединок состоится 7 января и начнется в 17.30 по минскому времени. На следующий день команда Сергея Стася померится силами с датским «Ольборг Пайретс». Начало встречи 21.30.

В заключительном туре гомельчане поспорят с «Краковией». Матч против «полосатых», как еще называют польский клуб болельщики, намечен на 9 января и начнется в 17.30.

Континентальный кубок IIHF является наследником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995—1997 годах. Действующим обладателем трофея является датский «Сеннерйюск». Наибольшее количество раз Континентальный кубок выигрывали хоккисты минской «Юности» — 3 раза. Однажды трофей выигрывал гродненский «Неман».

Наилучший результат ХК «Гомель» в данных состязаниях, участие в финале сезона 2003/2004.

Тогда «рыси» заняли второе место, пропустив вперед «Слован» из Братиславы. Словацкая дружина в решающем матче победила гомельчан со счетом 6:2 (2:0, 2:0, 2:2).