Сборная Канады по хоккею отказалась от участия в Кубке Шпенглера
ТАСС, 20 декабря. Сборная Канады по хоккею не выступит на Кубке Шпенглера из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба команды.
ТАСС, 20 декабря. Сборная Канады по хоккею не выступит на Кубке Шпенглера из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В соревновании примут участие шведская «Фрёлунда», «КалПа» из Финляндии, швейцарские «Давос» и «Амбри-Пиотта», а также чешская «Спарта».
«Мы приняли решение уделить внимание здоровью и безопасности игроков, тренеров и персонала», — говорится в сообщении пресс-службы канадской сборной.
Кубок Шпенглера — старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире традиционно принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.
Канадские хоккеисты выигрывали Кубок Шпенглера 16 раз, что является рекордным показателем. Лучший результат среди отечественных клубов у московского «Спартака», который побеждал пять раз (1980, 1981, 1985, 1989, 1990).