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19:06 (мск), источник: ТАСС

Сборная Канады по хоккею отказалась от участия в Кубке Шпенглера

ТАСС, 20 декабря. Сборная Канады по хоккею не выступит на Кубке Шпенглера из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Канада
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Источник: AP 2021

В соревновании примут участие шведская «Фрёлунда», «КалПа» из Финляндии, швейцарские «Давос» и «Амбри-Пиотта», а также чешская «Спарта».

«Мы приняли решение уделить внимание здоровью и безопасности игроков, тренеров и персонала», — говорится в сообщении пресс-службы канадской сборной.

Кубок Шпенглера — старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире традиционно принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.

Канадские хоккеисты выигрывали Кубок Шпенглера 16 раз, что является рекордным показателем. Лучший результат среди отечественных клубов у московского «Спартака», который побеждал пять раз (1980, 1981, 1985, 1989, 1990).

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