Сборная Канады по хоккею отказалась от участия в Кубке Шпенглера

В соревновании примут участие шведская «Фрёлунда», «КалПа» из Финляндии, швейцарские «Давос» и «Амбри-Пиотта», а также чешская «Спарта».

«Мы приняли решение уделить внимание здоровью и безопасности игроков, тренеров и персонала», — говорится в сообщении пресс-службы канадской сборной.

Кубок Шпенглера — старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире традиционно принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.