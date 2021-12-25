Кубок Шпенглера по хоккею отменили из-за коронавируса

Турнир должен был пройти в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря. Турнир должен был пройти в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря. В нем должны были сыграть «Давос» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Фрёлунда» (Швеция), «КалПа» (Финляндия), «Спарта» (Чехия) и сборная Канады.

20 декабря канадцы отказались от участия из-за сложной эпидемиологической обстановки, ее должна была заменить команда из Берна, собранная из «Берна», «Биля» и «Тайгерс».

Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков “Давоса” обнаружены положительные тесты на коронавирус. Решение было принято медицинским руководством кантона, мне сообщили об этом в оргкомитете турнира Рене Фазель Президент ИИХФ

Кубок Шпенглера — старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире традиционно принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах. Год назад эти соревнования также были отменены из-за коронавируса.