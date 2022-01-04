Хоккеисты «Гомеля» выиграли у «Металлурга» и вышли на второе место в чемпионате Беларуси

Поединок двух соседей в Гомеле, как и ожидалось, прошел в очень упорной борьбе. На 8-й минуте форвард гостей Артур Гаврус открыл счет, однако еще до перерыва Илья Жуковский и Павел Развадовский вывели гомельчан вперед. Во второй двадцатиминутке Евгений Соломонов восстановил паритет, но за пять минут до окончания заключительной трети поединка точный бросок Никиты Устиненко принес победу хозяевам арены. Хоккеисты «Гомеля» одержали четвертую викторию кряду и поднялись на вторую позицию в турнирной таблице, обойдя на один балл «Металлург».