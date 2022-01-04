Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Колорадо
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Виннипег
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Айлендерс
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
4.01
Куньлунь
СКА
15
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Спартак
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
17«Небесная грация» раскрывает таланты
4 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» победили «Шахтер» в чемпионате Беларуси

4 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» обыграли солигорский «Шахтер» со счетом 3:0 в гостевом матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В конце декабря эти соперники также встречались в Солигорске, и тогда успеха добились хозяева (4:1), прервав девятиматчевую победную серию минчан. Однако сегодня в первом для обеих дружин поединке в новом году игроки «Юности» взяли реванш, забросив по шайбе в каждом из периодов. На 10-й минуте точный кистевой бросок в девятку удался Владиславу Барковскому, а в конце второй трети отличился россиянин Аслан Раисов, для которого этот гол стал дебютным в белорусской экстралиге. Окончательный результат сегодняшней встречи за 8 минут до финальной сирены установил Герман Пироговский.

Благодаря этой победе, действующие чемпионы страны закрепились на первом месте, набрав 63 очка. На второй позиции «Гомель», у которого на 4 балла меньше, третьим идет жлобинский «Металлург», имеющий 58 очков, в активе «Шахтера» 57 зачетных баллов.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь