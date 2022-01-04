Хоккеисты «Юности» победили «Шахтер» в чемпионате Беларуси

В конце декабря эти соперники также встречались в Солигорске, и тогда успеха добились хозяева (4:1), прервав девятиматчевую победную серию минчан. Однако сегодня в первом для обеих дружин поединке в новом году игроки «Юности» взяли реванш, забросив по шайбе в каждом из периодов. На 10-й минуте точный кистевой бросок в девятку удался Владиславу Барковскому, а в конце второй трети отличился россиянин Аслан Раисов, для которого этот гол стал дебютным в белорусской экстралиге. Окончательный результат сегодняшней встречи за 8 минут до финальной сирены установил Герман Пироговский.