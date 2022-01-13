Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
21
Хоккей. НХЛ
14.01
Бостон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
14.01
Каролина
Коламбус
Хоккей. НХЛ
14.01
Тампа-Бэй
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
14.01
Айлендерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
14.01
Детройт
Виннипег
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
Баффало
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Северсталь
52
Хоккей. НХЛ
14.01
Чикаго
Монреаль
Хоккей. НХЛ
14.01
Калгари
Оттава
Хоккей. НХЛ
14.01
Лос-Анджелес
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
14.01
Сан-Хосе
Рейнджерс
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
22:08 (мск), источник: БЕЛТА

«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» победили «Динамо-Молодечно» в матче белорусской экстралиги. Встреча в столице закончилась со счетом 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

На 16-й минуте счет открыл форвард минчан Иван Фищенко. Восстановить равновесие гости сумели вскоре после перерыва, точным броском отметился Павел Пищальников. Под занавес второй трети «Юность» опять вышла вперед — индивидуальным мастерством блеснул Вячеслав Андрющенко. Впрочем, и на этот раз молодечненцам удалось отыграться, снова равными цифры на табло сделал Александр Суворов, реализовавший лишнего в начале третьего периода. Игра перешла в овертайм, где победу действующим чемпионам принес Дмитрий Арсенюк.

В другом матче дня «Брест» дома не справился с «Неманом» — 2:4. Уже к девятой минуте гродненцы вели в две шайбы, однако к экватору игры хозяева отквитали дефицит. И все же своего гости не упустили, поразив цель дважды за две минуты на излете финальной трети. Ассистентский хет-трик за «Неман» оформил Павел Ажгирей. Таким образом гродненцы, набравшие 47 очков, вернулись на шестое место экстралиги, у «Динамо-Молодечно» и «Химика» на балл меньше, но у новополочан есть игра в запасе.

В еще одной игре четверга «Шахтер» на своем льду уверенно разобрался с «Лидой» — 5:2. Дубль записал в актив форвард горняков Кирилл Никулин, а его партнер по команде Михаил Стефанович отметился голом в стиле лакросс (отправил шайбу «за шиворот» голкиперу, находясь за воротами). Эта победа позволила «Шахтеру» приблизиться к топ-3 на расстояние одного балла. У солигорчан — 59 очков, у лидирующей «Юности» на 10 пунктов больше.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь