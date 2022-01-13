«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

На 16-й минуте счет открыл форвард минчан Иван Фищенко. Восстановить равновесие гости сумели вскоре после перерыва, точным броском отметился Павел Пищальников. Под занавес второй трети «Юность» опять вышла вперед — индивидуальным мастерством блеснул Вячеслав Андрющенко. Впрочем, и на этот раз молодечненцам удалось отыграться, снова равными цифры на табло сделал Александр Суворов, реализовавший лишнего в начале третьего периода. Игра перешла в овертайм, где победу действующим чемпионам принес Дмитрий Арсенюк.

В другом матче дня «Брест» дома не справился с «Неманом» — 2:4. Уже к девятой минуте гродненцы вели в две шайбы, однако к экватору игры хозяева отквитали дефицит. И все же своего гости не упустили, поразив цель дважды за две минуты на излете финальной трети. Ассистентский хет-трик за «Неман» оформил Павел Ажгирей. Таким образом гродненцы, набравшие 47 очков, вернулись на шестое место экстралиги, у «Динамо-Молодечно» и «Химика» на балл меньше, но у новополочан есть игра в запасе.