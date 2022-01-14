«Витебск» переиграл «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Счет в поединке был открыт под занавес первого периода — отличился форвард гостей Глеб Шкапцов. В следующей трети команды обменялись шайбами — на точный бросок гомельчанина Станислава Кучкина ответил Никита Ядроец — 1:2. Перевернуть ход игры в заключительной двадцатиминутке хозяевам не удалось, вместо этого «рыси» пропустили еще дважды. Голы в составе витебской команды оформили Никита Синельников и Александр Левко. Последнее слово осталось все же за хозяевами — точку в игре поставил Павел Развадовский.

Примечательно, что предыдущая победа «медведей» над «рысями» была одержана более 10 лет назад. Таким образом, северяне, набравшие 56 баллов, снова приблизились к идущему в экстралиге четвертым «Шахтеру» на расстояние трех очков.

Два других матча пятницы завершились с крупной разницей в счете. «Локомотив» в Орше не оставил шансов «Химику» — 5:1, прервав тем самым серию из пяти поражений подряд. Новополочане же упустили шанс вернуться на шестую позицию, дающую право сыграть в плей-офф. За тур до конца первого этапа регулярки «Химик» уступает «Неману» одно очко.