В чемпионате Беларуси по хоккею стартовала вторая стадия

Второй этап регулярного сезона открылся матчами клубов из нижней шестерки, ведущих борьбу за две оставшиеся путевки в плей-офф. В обеих играх четверга для выявления сильнейшего командам не хватило трех периодов. Основное время поединка «Динамо-Молодечно» — «Лида» завершилось со счетом 3:3, а в овертайме удача была на стороне хозяев: победный бросок нанес Александр Суворов. Это поражение стало для «Лиды» 14-м кряду.
В параллельном матче игроки «Локомотива» и «Бреста» за 60 минут и вовсе не смогли поразить ворота соперника. Первую и единственную шайбу зрители в Орше увидели только в овертайме — победу «железнодорожникам» принес Андрей Перегуда.
Также на четверг была запланирована встреча «Химика» с «Могилевом», но в связи с невозможностью новополочан сыграть в матче команде было засчитано техническое поражение. Также не состоится поединок «Химика» и «Бреста», назначенный на 22 января.
После 45 матчей сезона положение команд в нижней шестерке выглядит следующим образом:
В пятницу на лед выйдут команды из лидирующего секстета: «Гомель» примет «Шахтер», «Металлург» встретится с «Витебском», а «Юность» сразится с «Неманом». Все матчи стартуют в 19.00.