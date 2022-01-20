В чемпионате Беларуси по хоккею стартовала вторая стадия

Второй этап регулярного сезона открылся матчами клубов из нижней шестерки, ведущих борьбу за две оставшиеся путевки в плей-офф. В обеих играх четверга для выявления сильнейшего командам не хватило трех периодов. Основное время поединка «Динамо-Молодечно» — «Лида» завершилось со счетом 3:3, а в овертайме удача была на стороне хозяев: победный бросок нанес Александр Суворов. Это поражение стало для «Лиды» 14-м кряду.

В параллельном матче игроки «Локомотива» и «Бреста» за 60 минут и вовсе не смогли поразить ворота соперника. Первую и единственную шайбу зрители в Орше увидели только в овертайме — победу «железнодорожникам» принес Андрей Перегуда.

Также на четверг была запланирована встреча «Химика» с «Могилевом», но в связи с невозможностью новополочан сыграть в матче команде было засчитано техническое поражение. Также не состоится поединок «Химика» и «Бреста», назначенный на 22 января.

После 45 матчей сезона положение команд в нижней шестерке выглядит следующим образом:

7. «Динамо-Молодечно» (50 баллов);.

8. «Локомотив» (47);.

9. «Химик» (46);.

10. «Брест» (38 очков);.

11. «Могилев» (35);.

12. «Лида» (28).