«Юность» обыграла «Неман» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Столичная «Юность» на льду «Чижовка-арены» принимала «Неман». Основное время матча закончилось со счетом 3:3, все шайбы за гродненцев провел Артур Буйницкий. На хет-трик форварда гостей минчане ответили дублем Дмитрия Арсенюка, еще однажды чужие ворота поразил Андрей Павленко. Исход встречи решился уже на 40-й секунде овертайма, победу «Юности» принес Аслан Раисов.

Два других матча дня завершились со счетом 2:1 — «Гомель» дома одолел «Шахтер», а «Металлург» в Жлобине оказался сильнее «Витебска». Обе игры прошли по схожему сценарию: в первом и втором периодах хозяева отличались по разу, в финальной трети гости сокращали дефицит, но этим в итоге и ограничивались.

Таким образом, после 45 матчей сезона положение клубов в топ-6 экстралиги таково:

1. «Юность» (71 балл).

2. «Металлург» (66).

3. «Гомель» (64).

4. «Шахтер» (61 очко).

5. «Витебск» (58).

6. «Неман» (50).