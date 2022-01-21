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21 января, источник: БЕЛТА

«Юность» обыграла «Неман» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской экстралиге завершен первый тур второго этапа. В пятницу в борьбу на этой стадии вступили команды из верхней шестерки таблицы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Столичная «Юность» на льду «Чижовка-арены» принимала «Неман». Основное время матча закончилось со счетом 3:3, все шайбы за гродненцев провел Артур Буйницкий. На хет-трик форварда гостей минчане ответили дублем Дмитрия Арсенюка, еще однажды чужие ворота поразил Андрей Павленко. Исход встречи решился уже на 40-й секунде овертайма, победу «Юности» принес Аслан Раисов.

Два других матча дня завершились со счетом 2:1 — «Гомель» дома одолел «Шахтер», а «Металлург» в Жлобине оказался сильнее «Витебска». Обе игры прошли по схожему сценарию: в первом и втором периодах хозяева отличались по разу, в финальной трети гости сокращали дефицит, но этим в итоге и ограничивались.

Таким образом, после 45 матчей сезона положение клубов в топ-6 экстралиги таково:

  • 1. «Юность» (71 балл).
  • 2. «Металлург» (66).
  • 3. «Гомель» (64).
  • 4. «Шахтер» (61 очко).
  • 5. «Витебск» (58).
  • 6. «Неман» (50).

Завтра свои матчи проведут команды из нижней шестерки экстралиги: «Динамо-Молодечно» примет «Могилев», а «Локомотив» в Орше сыграет с «Лидой». Поединок «Химика» и «Бреста» не состоится, новополочанам засчитано техническое поражение.

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