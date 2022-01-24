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20:47 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеист Андрей Костицын продолжит карьеру в чемпионате Норвегии

24 января, Минск/Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Андрей Костицын продолжит карьеру в чемпионате Норвегии, сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси.

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Источник: hockey.by

36-летний нападающий будет выступать за хоккейный клуб «Манглеруд Стар». На данный момент коллектив из Осло идет в норвежской лиге на последнем десятом месте, набрав 10 очков в 29 матчах сезона. Председатель правления «Манглеруда» Уве Сунделиус выразил надежду, что белорус приступит к тренировкам в ближайшее время.

Последним клубом Андрея Костицына был чешский «Пардубице», за 20 игр в составе которого он отметился 15 баллами.

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