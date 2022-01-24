Хоккеист Андрей Костицын продолжит карьеру в чемпионате Норвегии

36-летний нападающий будет выступать за хоккейный клуб «Манглеруд Стар». На данный момент коллектив из Осло идет в норвежской лиге на последнем десятом месте, набрав 10 очков в 29 матчах сезона. Председатель правления «Манглеруда» Уве Сунделиус выразил надежду, что белорус приступит к тренировкам в ближайшее время.