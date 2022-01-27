«Химик» обыграл «Лиду» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Гости повели в две шайбы уже к четвертой минуте, однако к концу стартовой трети цифры на табло сравнялись — 2:2. На экваторе поединка «Химик» снова вышел вперед, но радовались гости недолго — «Лиде» понадобилось всего 40 секунд, чтобы восстановить паритет. Тем не менее, на второй перерыв гости все же ушли лидерами — 4:3. У «рыцарей» было 20 минут, чтобы отыграться в третий раз, но вместо этого хозяева пропустили. Дубль оформил форвард «Химика» Вадим Мороз. Это поражение стало для «Лиды» 16-м кряду, новополочане же набрали первые очки во втором этапе экстралиги.
В другом матче четверга «Локомотив» дома одолел «Динамо-Молодечно» 1:0. Единственную шайбу провел нападающий хозяев Артур Абметка. А в Могилеве местный клуб не устоял перед «Брестом» — 1:2. Исход встречи решился в овертайме, где победу южанам принес Даниил Щеголев.
После 47 матчей сезона положение клубов в нижней шестерке таково:
В пятницу на лед выйдут команды из топ-6: «Витебск» примет «Шахтер», «Гомель» сыграет с «Юностью», а «Неман» встретится с Металлургом.