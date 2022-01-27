«Химик» обыграл «Лиду» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Гости повели в две шайбы уже к четвертой минуте, однако к концу стартовой трети цифры на табло сравнялись — 2:2. На экваторе поединка «Химик» снова вышел вперед, но радовались гости недолго — «Лиде» понадобилось всего 40 секунд, чтобы восстановить паритет. Тем не менее, на второй перерыв гости все же ушли лидерами — 4:3. У «рыцарей» было 20 минут, чтобы отыграться в третий раз, но вместо этого хозяева пропустили. Дубль оформил форвард «Химика» Вадим Мороз. Это поражение стало для «Лиды» 16-м кряду, новополочане же набрали первые очки во втором этапе экстралиги.