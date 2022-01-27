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27 января, источник: БЕЛТА

«Химик» обыграл «Лиду» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

27 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Новополоцкий «Химик» на чужом льду оказался сильнее «Лиды» в очередном матче второго этапа белорусской экстралиги. Встреча закончилась со счетом 5:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гости повели в две шайбы уже к четвертой минуте, однако к концу стартовой трети цифры на табло сравнялись — 2:2. На экваторе поединка «Химик» снова вышел вперед, но радовались гости недолго — «Лиде» понадобилось всего 40 секунд, чтобы восстановить паритет. Тем не менее, на второй перерыв гости все же ушли лидерами — 4:3. У «рыцарей» было 20 минут, чтобы отыграться в третий раз, но вместо этого хозяева пропустили. Дубль оформил форвард «Химика» Вадим Мороз. Это поражение стало для «Лиды» 16-м кряду, новополочане же набрали первые очки во втором этапе экстралиги.

В другом матче четверга «Локомотив» дома одолел «Динамо-Молодечно» 1:0. Единственную шайбу провел нападающий хозяев Артур Абметка. А в Могилеве местный клуб не устоял перед «Брестом» — 1:2. Исход встречи решился в овертайме, где победу южанам принес Даниил Щеголев.

После 47 матчей сезона положение клубов в нижней шестерке таково:

  • 7. «Динамо-Молодечно» (52 очка);.
  • 8. «Локомотив» (51);.
  • 9. «Химик» (48);.
  • 10. «Брест» (40);.
  • 11. «Могилев» (36);.
  • 12. «Лида» (28).

В пятницу на лед выйдут команды из топ-6: «Витебск» примет «Шахтер», «Гомель» сыграет с «Юностью», а «Неман» встретится с Металлургом.

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