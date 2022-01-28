«Витебск» разгромил «Шахтер» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Начало поединка осталось за гостями — «горняки» открыли счет спустя 85 секунд после стартового вбрасывания. Однако еще до перерыва игроки «Витебска» исправили ситуацию, в течение восьми минут поразив чужие ворота трижды. На этом «медведи» не остановились: две шайбы во второй трети и контрольный выстрел под сирену довели счет до разгромного — 6:1. Дубль оформил форвард хозяев Магомед Гимбатов.

В параллельном матче «Гомель» принимал лидера чемпионата «Юность». На второй перерыв команды отправились при равном счете 2:2, но финальный период остался за столичным клубом. Победная шайба в активе Аслана Раисова, еще одним голом за минчан отметился Андрей Павленко. Как итог — 4:2. В другой игре пятницы «Металлург», по ходу встречи минимально уступая «Неману», таки добился волевого успеха со счетом 2:1. Викторию жлобинчанам принес Александр Тимирев.

После 47 матчей сезона положение клубов в топ-6 экстралиги следующее: 1. «Юность» (75 очков), 2. «Металлург» (70), 3. «Гомель» (66), 4. «Шахтер» (62), 5. «Витебск» (60), 6. «Неман» (51).