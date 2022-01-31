Скандал в казахстанском хоккее. Игроку сломали нос до матча

Отмечается, что инцидент произошел после разминки, когда команды направлялись в раздевалку готовиться к матчу.

По словам очевидцев, хоккеисты повздорили и уладили конфликт. Но затем Дмитрий Васильев ударил Станислава Филиппенко и сломал ему нос.