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31 января, источник: Vesti.kz

Скандал в казахстанском хоккее. Игроку сломали нос до матча

Скандальный инцидент произошел в молодежной лиге Казахстана. Защитник «Ястребов» Дмитрий Васильев сломал нос нападающему «Алматы» Станиславу Филиппенко, сообщает Шайба.kz.

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Источник: Шайба.kz

Отмечается, что инцидент произошел после разминки, когда команды направлялись в раздевалку готовиться к матчу.

По словам очевидцев, хоккеисты повздорили и уладили конфликт. Но затем Дмитрий Васильев ударил Станислава Филиппенко и сломал ему нос.

Форвард «Алматы» не смог принять участие в матче, ему была оказана медицинская помощь. У него были диагностированы ушибы и перелом носа со смещением.

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