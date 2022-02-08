Клуб из Казахстана забил сопернику 24 гола за два матча

Звездой матча стал Александр Борисевич, который помимо гола отдал еще семь результативных передач.

Днем ранее, 7 февраля, карагандинцы забили соперникам на два гола больше (13:0). Борисевич набрал пять (2+3) очков.

После этих побед «Сарыарка» закрепилась на втором месте в регулярном чемпионате с 67 очками после 40 игр. Лидирует «Арлан» с 71 баллом (42 матча), а «Иртыш» идет на последнем месте с 11 очками (42 матча).