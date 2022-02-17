«Юность» обыграла «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Команды верхней шестерки экстралиги вышли на лед впервые после международной паузы. Основное время матча в столице закончилось со счетом 1:1, обе шайбы были заброшены в первом периоде: на гол капитана «Юности» Андрея Антонова ответил форвард «рысей» Евгений Дадонов. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых бросков точнее были минчане — победный буллит исполнил Аслан Раисов.