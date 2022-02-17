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17 февраля, источник: БЕЛТА

«Юность» обыграла «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» дома обыграли «Гомель» в очередном матче второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Команды верхней шестерки экстралиги вышли на лед впервые после международной паузы. Основное время матча в столице закончилось со счетом 1:1, обе шайбы были заброшены в первом периоде: на гол капитана «Юности» Андрея Антонова ответил форвард «рысей» Евгений Дадонов. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых бросков точнее были минчане — победный буллит исполнил Аслан Раисов.

В других встречах четверга «Витебск» в гостях оказался сильнее «Шахтера» 4:2, а «Металлург» дома разобрался с «Неманом» — 2:0.

После 51 матча сезона положение клубов в топ-6 экстралиги следующее:

1. «Юность» (83 очка).

2. «Металлург» (78).

3. «Гомель» (69).

4. «Шахтер» (63).

5. «Витебск» (63).

6. «Неман» (55).

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