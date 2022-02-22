Известны пары раунда плей-ин чемпионата Беларуси по хоккею

Последнюю путевку в квалификационный раунд забрал «Брест», обошедший хоккеистов «Могилева». За выход в плей-офф экстралиги брестчане поспорят с лучшей командой нижней шестерки турнира — «Динамо-Молодечно». Коллективы проведут серию до двух побед, первый матч противостояния состоится 27 февраля в Молодечно.