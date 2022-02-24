Хоккеисты «Юности» выиграли регулярный чемпионат белорусской экстралиги

В четверг действующие чемпионы страны в гостях обыграли главного преследователя — жлобинский «Металлург» со счетом 3:0. Таким образом, за один матч до конца «регулярки» отрыв минчан от «волков» увеличился до 5 очков, что гарантирует «Юности» первый посев в грядущем розыгрыше Кубка Президента. Столичный клуб выигрывает регулярный чемпионат четвертый сезон кряду.

Кроме того, сегодня стали известны две пары первого раунда плей-офф, стартующего 8 марта. «Гомель», занявший 3-е место в турнирной таблице экстралиги, в четвертьфинале сразится с гродненским «Неманом», который стал 6-м.