Хоккеисты «Юности» выиграли регулярный чемпионат белорусской экстралиги
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» стали победителями регулярного чемпионата белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» стали победителями регулярного чемпионата белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четверг действующие чемпионы страны в гостях обыграли главного преследователя — жлобинский «Металлург» со счетом 3:0. Таким образом, за один матч до конца «регулярки» отрыв минчан от «волков» увеличился до 5 очков, что гарантирует «Юности» первый посев в грядущем розыгрыше Кубка Президента. Столичный клуб выигрывает регулярный чемпионат четвертый сезон кряду.
Кроме того, сегодня стали известны две пары первого раунда плей-офф, стартующего 8 марта. «Гомель», занявший 3-е место в турнирной таблице экстралиги, в четвертьфинале сразится с гродненским «Неманом», который стал 6-м.
Также в первом раунде между собой сыграют «Шахтер» и «Витебск», идущие на 4-м и 5-м местах соответственно. Какая из этих команд получит преимущество домашней площадки, станет известно после заключительного тура, который пройдет в субботу.