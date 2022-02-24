Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Миннесота
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Коламбус
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл
Даллас
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Калгари
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Бостон
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
24 февраля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» выиграли регулярный чемпионат белорусской экстралиги

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» стали победителями регулярного чемпионата белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В четверг действующие чемпионы страны в гостях обыграли главного преследователя — жлобинский «Металлург» со счетом 3:0. Таким образом, за один матч до конца «регулярки» отрыв минчан от «волков» увеличился до 5 очков, что гарантирует «Юности» первый посев в грядущем розыгрыше Кубка Президента. Столичный клуб выигрывает регулярный чемпионат четвертый сезон кряду.

Кроме того, сегодня стали известны две пары первого раунда плей-офф, стартующего 8 марта. «Гомель», занявший 3-е место в турнирной таблице экстралиги, в четвертьфинале сразится с гродненским «Неманом», который стал 6-м.

Также в первом раунде между собой сыграют «Шахтер» и «Витебск», идущие на 4-м и 5-м местах соответственно. Какая из этих команд получит преимущество домашней площадки, станет известно после заключительного тура, который пройдет в субботу.

 Наглое ограбление кормушки для птиц попало на видео и рассмешило YouTube
Парень фотографировал на пляже девушку, но настоящая звезда была совсем ряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь