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18:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборной России по хоккею запретили участвовать в оставшихся этапах Евротура

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Председатели хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать сборную России на оставшиеся этапы Евротура, говорится в сообщении на сайте Шведской хоккейной ассоциации.

Россия
Швеция
Финляндия
Чехия
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Источник: Спорт РИА Новости

«Российское вторжение на Украину — это ужасная ситуация, и мы в хоккейном мире полностью поддерживаем народ Украины. Поэтому приглашение сборной России по хоккею на турниры Еврохоккейтура в Стокгольм, Хельсинки и Прагу на данный момент совершенно немыслимо, с чем мы полностью согласны», — сказал председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон.

Данное решение распространяется как на мужскую, так и на женскую и юниорскую сборные России. В текущем сезоне запланированы еще два этапа — в Швеции и Чехии. Организаторами турниров рассматривается вопрос о приглашении другой команды на замену сборной России. Россияне после двух прошедших этапов занимает второе место турнирной таблицы, набрав 13 очков в семи встречах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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