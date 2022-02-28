Сборной России по хоккею запретили участвовать в оставшихся этапах Евротура

«Российское вторжение на Украину — это ужасная ситуация, и мы в хоккейном мире полностью поддерживаем народ Украины. Поэтому приглашение сборной России по хоккею на турниры Еврохоккейтура в Стокгольм, Хельсинки и Прагу на данный момент совершенно немыслимо, с чем мы полностью согласны», — сказал председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон.

Данное решение распространяется как на мужскую, так и на женскую и юниорскую сборные России. В текущем сезоне запланированы еще два этапа — в Швеции и Чехии. Организаторами турниров рассматривается вопрос о приглашении другой команды на замену сборной России. Россияне после двух прошедших этапов занимает второе место турнирной таблицы, набрав 13 очков в семи встречах.