Хоккеисты «Химика» обыграли «Локомотив» в первом матче серии раунда плей-ин

Старт встречи лучше удался гостям — уже на второй минуте отличился Виталий Тесленко. Однако эта шайба так и осталась для оршанцев единственной. Вскоре форвард «Химика» Артем Землянкин сравнял цифры, а в начале третьего периода он же вывел хозяев вперед, реализовав буллит. Точку в матче поставил Вадим Мурашов, финальный счет — 3:1 в пользу новополочан. Второй поединок между «Химиком» и «Локомотивом» состоится 2 марта в Орше.