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01:25 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Химика» обыграли «Локомотив» в первом матче серии раунда плей-ин

28 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты новополоцкого «Химика» дома обыграли оршанский «Локомотив» в первом матче серии до двух побед в раунде плей-ин белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Старт встречи лучше удался гостям — уже на второй минуте отличился Виталий Тесленко. Однако эта шайба так и осталась для оршанцев единственной. Вскоре форвард «Химика» Артем Землянкин сравнял цифры, а в начале третьего периода он же вывел хозяев вперед, реализовав буллит. Точку в матче поставил Вадим Мурашов, финальный счет — 3:1 в пользу новополочан. Второй поединок между «Химиком» и «Локомотивом» состоится 2 марта в Орше.

Завтра второй матч серии раунда плей-ин проведут «Брест» и «Динамо-Молодечно». В случае виктории молодечненцы обеспечат себе выход в плей-офф экстралиги. Если победит «Брест», команды встретятся в четверг в решающей третьей игре.

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