«Шахтер» повторно обыграл «Витебск» в плей-офф Кубка Президента

Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев льда. Солигорчане вышли вперед уже на 49-й секунде встречи — отличился Андрей Феклистов. Ближе к экватору матча Максим Трунев удвоил преимущество «горняков», а в финальной трети Даниил Собко и Дмитрий Заламай довели счет до крупного.