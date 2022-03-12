«Шахтер» повторно обыграл «Витебск» в плей-офф Кубка Президента
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» дома крупно обыграли «Витебск» во втором матче стартового раунда плей-офф белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» дома крупно обыграли «Витебск» во втором матче стартового раунда плей-офф белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев льда. Солигорчане вышли вперед уже на 49-й секунде встречи — отличился Андрей Феклистов. Ближе к экватору матча Максим Трунев удвоил преимущество «горняков», а в финальной трети Даниил Собко и Дмитрий Заламай довели счет до крупного.
Таким образом, «Шахтер» повел в серии — 2:0, следующие два матча противостояния состоятся в Витебске 13 и 15 марта.