«Химик» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф экстралиги против «Юности»
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Химика» в гостях обыграли столичную «Юность» во втором матче четвертьфинала Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Химика» в гостях обыграли столичную «Юность» во втором матче четвертьфинала Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Новополочане оказались сильнее действующих чемпионов — 2:0, с таким же счетом, только в пользу минчан, завершилась стартовая игра серии. Первую шайбу на 4-й минуте встречи в меньшинстве провел нападающий северян Артем Землянкин, точку в игре за 40 секунд до сирены поставил Артем Логунов. Таким образом, счет в противостоянии стал равным — 1:1. Серия до четырех побед между командами продолжится двумя матчами в Новополоцке 13 и 15 марта.
В субботу состоятся вторые поединки в парах «Металлург» — «Динамо-Молодечно» и «Гомель» — «Неман».