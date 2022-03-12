«Химик» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф экстралиги против «Юности»

Новополочане оказались сильнее действующих чемпионов — 2:0, с таким же счетом, только в пользу минчан, завершилась стартовая игра серии. Первую шайбу на 4-й минуте встречи в меньшинстве провел нападающий северян Артем Землянкин, точку в игре за 40 секунд до сирены поставил Артем Логунов. Таким образом, счет в противостоянии стал равным — 1:1. Серия до четырех побед между командами продолжится двумя матчами в Новополоцке 13 и 15 марта.