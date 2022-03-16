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16 марта, источник: Sports.Ru

Россия отстранена от Евротура на 2 года. Швейцария заняла ее место

Сборная Швейцарии заменит Россию на Евротуре.

Россия
Швейцария
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Источник: Reuters

Сборная России на 2 года лишена права участвовать на предстоящих этапах соревнования. Таким образом, на турнире, который пройдет в Стокгольме 5—8 мая, выступят Швеция, Финляндия, Чехия и Швейцария.

«Получить такое приглашение — большая честь, так вышло благодаря нашим хорошим отношениям с другими национальными федерациями. Это идеальная возможность оценить свои возможности на фоне трех команд, входящих в число лучших на свете, незадолго до чемпионата мира», — сказал Ларс Вайбль, директор национальных команд Швейцарии.

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