Россия отстранена от Евротура на 2 года. Швейцария заняла ее место

Сборная России на 2 года лишена права участвовать на предстоящих этапах соревнования. Таким образом, на турнире, который пройдет в Стокгольме 5—8 мая , выступят Швеция, Финляндия, Чехия и Швейцария.

«Получить такое приглашение — большая честь, так вышло благодаря нашим хорошим отношениям с другими национальными федерациями. Это идеальная возможность оценить свои возможности на фоне трех команд, входящих в число лучших на свете, незадолго до чемпионата мира», — сказал Ларс Вайбль, директор национальных команд Швейцарии.