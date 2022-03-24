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24 марта, источник: Чемпионат.com

Лукашенко: Легионеры приехали играть за сборную и на ОИ не попали. Зачем нам их готовить?

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал результаты национальной хоккейной сборной.

Беларусь
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Источник: Reuters

«Что касается хоккея, что тут говорить, вы видите: это позорище! Вы стали вообще безобразно играть в хоккей! Национальные виды спорта — футбол и хоккей.

Так крепко подготовили спортсменов, что приехали легионеры играть в Словакии за сборную и даже на Олимпийские игры не попали. Так зачем нам их готовить? Что тут за великое? Что мы каким-то клубам НХЛовским готовим игроков или что они деньги зарабатывают? Радоваться надо, что наши выступают в НХЛ, КХЛ и так далее, но они собрались и сборную вывели хотя бы на Олимпиаду. А в противном случае зачем это надо? Что они сделали? В Словакии команда собралась буквально за полмесяца до игр и уделала нас там. А мы героически готовили команду на уровне президента и не смогли их обыграть? Кто мешал?

Посмотрите на сборную Латвии. Там-то их всего занимается спортом “20 человек”, ещё пять откуда-то добирают, едут и молотят на всю катушку. И не потому, что они хорошо играют технически, у них дух есть! Они приехали бороться за страну! А у нас гимна не знают. Для них значок повесить на лацкан или ещё куда-то — “да вы что, меня там сразу будут банить в интернете”. Это что, спортсмены?» — цитирует Лукашенко «Беларусь сегодня».

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