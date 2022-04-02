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18:16 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игроки «Барыса» принесли победу «Сарыарке» над «Номадом»

Столичный «Номад» проиграл на своем льду «Сарыарке» из Караганды в третьем матче серии плей-офф чемпионата Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Две голевые передачи оформил защитник Адиль Бекетаев, но «Номад», усиленный хоккеистами «Барыса», проиграл встречу со счетом 2:4.

Очки за «Сарыарку» набрали бывшие игроки «Барыса»: с голевыми передачами матч завершили Михаил Рахманов и Саян Данияр. «Сарыарка», выигравшая регулярный чемпионат, повела в серии после трех игр — 2:1.

В другой полуфинальной серии «Бейбарыс» из Атырау обыграл (5:2) «Арлан» из Кокшетау и вышел вперед в противостоянии (2:1).

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