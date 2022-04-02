Экс-игроки «Барыса» принесли победу «Сарыарке» над «Номадом»

Две голевые передачи оформил защитник Адиль Бекетаев, но «Номад», усиленный хоккеистами «Барыса», проиграл встречу со счетом 2:4.

Очки за «Сарыарку» набрали бывшие игроки «Барыса»: с голевыми передачами матч завершили Михаил Рахманов и Саян Данияр. «Сарыарка», выигравшая регулярный чемпионат, повела в серии после трех игр — 2:1.