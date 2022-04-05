«Минские зубры» стали чемпионами хоккейной Высшей лиги

Четвертый и, как оказалось, последний матч финала завершился в пользу «зубрят» — 4:1. Дублем в составе победителей отметился капитан команды Тихон Борозна. Три предыдущих поединка серии также выиграли «бело-голубые». Таким образом, «Минские зубры» защитили звание чемпионов Высшей лиги. Команде Беларуси U18 достались серебряные медали турнира, бронзовыми призерами молодежного первенства стали хоккеисты столичного «Юниора».