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01:35 (мск), источник: БЕЛТА

«Минские зубры» стали чемпионами хоккейной Высшей лиги

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Минских зубров» всухую переиграли сборную Беларуси U18 в финальной серии плей-офф молодежного первенства страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Четвертый и, как оказалось, последний матч финала завершился в пользу «зубрят» — 4:1. Дублем в составе победителей отметился капитан команды Тихон Борозна. Три предыдущих поединка серии также выиграли «бело-голубые». Таким образом, «Минские зубры» защитили звание чемпионов Высшей лиги. Команде Беларуси U18 достались серебряные медали турнира, бронзовыми призерами молодежного первенства стали хоккеисты столичного «Юниора».

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