«Металлург» обыграл «Шахтер» в пятом матче полуфинала Кубка Президента

Хозяева создали задел в два гола уже к шестой минуте встречи: свои фамилии на табло записали Сергей Кузнецов и Александр Суворов. На старте второй трети одну шайбу «горнякам» удалось отыграть — постарался Александр Жидких, однако это было последнее результативное действие солигорчан в матче. В заключительной двадцатиминутке «Шахтер» капитулировал еще дважды: точные броски Артема Волченкова и Виталия Пинчука принесли хоккеистам Жлобина итоговую победу — 4:1.