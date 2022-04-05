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01:36 (мск), источник: БЕЛТА

«Металлург» обыграл «Шахтер» в пятом матче полуфинала Кубка Президента

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Металлурга» дома обыграли «Шахтер» в пятом матче полуфинала плей-офф белорусской экстралиги и вышли вперед в серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хозяева создали задел в два гола уже к шестой минуте встречи: свои фамилии на табло записали Сергей Кузнецов и Александр Суворов. На старте второй трети одну шайбу «горнякам» удалось отыграть — постарался Александр Жидких, однако это было последнее результативное действие солигорчан в матче. В заключительной двадцатиминутке «Шахтер» капитулировал еще дважды: точные броски Артема Волченкова и Виталия Пинчука принесли хоккеистам Жлобина итоговую победу — 4:1.

Таким образом, «Металлург» повел в серии со счетом 3:2, шестой матч между командами состоится 6 апреля в Солигорске. Завтра на лед в Гродно выйдут участники второй полуфинальной пары — «Неман» и «Юность» (счет в серии 2:3).

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