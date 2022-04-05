«Металлург» обыграл «Шахтер» в пятом матче полуфинала Кубка Президента

Хозяева создали задел в два гола уже к шестой минуте встречи: свои фамилии на табло записали Сергей Кузнецов и Александр Суворов. На старте второй трети одну шайбу «горнякам» удалось отыграть — постарался Александр Жидких, однако это было последнее результативное действие солигорчан в матче. В заключительной двадцатиминутке «Шахтер» капитулировал еще дважды: точные броски Артема Волченкова и Виталия Пинчука принесли хоккеистам Жлобина итоговую победу — 4:1.
Таким образом, «Металлург» повел в серии со счетом 3:2, шестой матч между командами состоится 6 апреля в Солигорске. Завтра на лед в Гродно выйдут участники второй полуфинальной пары — «Неман» и «Юность» (счет в серии 2:3).