Хоккеисты «Юности» вышли в финал Кубка Президента
Минская «Юность» стала первым участником финала плей-офф белорусской экстралиги. В полуфинале минчане в серии из шести матчей обыграли гродненский «Неман», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минская «Юность» стала первым участником финала плей-офф белорусской экстралиги. В полуфинале минчане в серии из шести матчей обыграли гродненский «Неман», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Шестая игра серии проходила в Гродно, и обозначать серьезные намерения гости начали уже на старте поединка. Чтобы обеспечить отрыв в три шайбы, минчанам хватило всего 12 минут — отличились Кирилл Брикун, Вячеслав Андрющенко и Аслан Раисов. Однако, несмотря на провальное начало, гродненцы вернулись в игру. Еще до перерыва Вячеслав Грецкий отыграл один гол, а во второй трети Александр Малявко сократил отставание хозяев до минимума. Чтобы сравнять цифры, у «Немана» оставалось более получаса, однако сделать этого гродненцы не смогли — в итоге 3:2 в пользу минчан.
Таким образом, «Юность» выигрывает серию против «Немана» со счетом 4:2 и выходит в девятый раз подряд в финал Кубка Президента. Три предыдущих розыгрыша трофея завершились именно в пользу столичного клуба. Соперник минчан может определиться уже завтра в случае победы «Металлурга» над «Шахтером» (счет в серии 3:2). Поединок пройдет в Солигорске и начнется в 19.25.