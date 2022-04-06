Хоккеисты «Юности» вышли в финал Кубка Президента

Шестая игра серии проходила в Гродно, и обозначать серьезные намерения гости начали уже на старте поединка. Чтобы обеспечить отрыв в три шайбы, минчанам хватило всего 12 минут — отличились Кирилл Брикун, Вячеслав Андрющенко и Аслан Раисов. Однако, несмотря на провальное начало, гродненцы вернулись в игру. Еще до перерыва Вячеслав Грецкий отыграл один гол, а во второй трети Александр Малявко сократил отставание хозяев до минимума. Чтобы сравнять цифры, у «Немана» оставалось более получаса, однако сделать этого гродненцы не смогли — в итоге 3:2 в пользу минчан.