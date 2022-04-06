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Ягр забил впервые после 50-летия

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр забил впервые после своего 50-летия.

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Источник: RYTIRIKLADNO.CZ

В контрольном матче с «Филатовской Микулаш» форвард чешского «Кладно» отметился голом — он стал первым для нападающего после его пятидесятилетия, которое он отметил в феврале текущего года.

Контрольный матч проходил в рамках подготовки к плей-ауту, где сыграет «Кладно». Отметим, что чех поразил ворота российского вратаря Евгения Иванникова.

В текущем сезоне Ягр провёл 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач.

«Кладно» в нынешнем сезоне занял 14-е место в чешском чемпионате.

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