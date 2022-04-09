Жлобинский «Металлург» вышел в финал Кубка Президента

Решающая игра противостояния проходила в Жлобине. Первый период, казалось, оставался безголевым, но за 4 секунды до сирены защитник хозяев Артем Волченков успел вывести свою команду вперед. Во второй трети преимущество «Металлурга» удвоил Александр Суворов, забросивший практически с центра площадки, а ровно минуту спустя его одноклубник Сергей Кузнецов поразил ворота «Шахтера» в третий раз. Еще по шайбе в начале и конце финальной двадцатиминутки оформили Илья Шуринов и Алексей Мастрюков — в итоге разгромная победа «волков» — 5:0.