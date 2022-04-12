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12 апреля, источник: БЕЛТА

Известен состав сборной Беларуси по хоккею на ближайший тренировочный сбор

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящий тренировочный сбор национальной команды Беларуси по хоккею тренерским штабом сборной вызваны 26 игроков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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Источник: hockey.by

В состав вошли 3 голкипера, 9 защитников и 14 нападающих, по мере освобождения игроков из других клубов ростер будет расширен.

Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Минск), Константин Шостак («ЮП», чемпионат Финляндии) и Иван Кульбаков («Динамо» Москва, КХЛ).

Защитники: Илья Сушко («Брест»), Егор Юзленко, Павел Воронов (оба — «Гомель»), Максим Никитин («Витебск»), Даниил Рогач («Неман»), Артем Левшунов (Беларусь U18), Данила Паливко («Адмирал»), Павел Денисов («Динамо» Минск), Никита Сиротин (ЦСК ВВС, ВХЛ).

Нападающие: Никита Пышкайло, Игорь Мартынов (оба — «Динамо» Минск), Александр Скоренов («СКА-Нева», ВХЛ), Даниил Сотишвили, Вадим Мороз (оба — «Химик»), Василий Филяев («Горняк-УГМК», ВХЛ), Егор Буяльский («Челмет», ВХЛ), Илья Литвинов (АКМ, ВХЛ), Егор Чезганов («Алмаз», МХЛ), Николай Тишкевич (Беларусь U18), Тихон Борозна («Минские зубры»), Егор Игнатенко, Мирослав Михалев (оба — «Динамо-Молодечно»), Даниил Собко («Шахтер»).

1 и 2 мая сборная Беларуси проведет товарищеские матчи против команды России в Туле.

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