Известен состав сборной Беларуси по хоккею на ближайший тренировочный сбор

В состав вошли 3 голкипера, 9 защитников и 14 нападающих, по мере освобождения игроков из других клубов ростер будет расширен.
Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Минск), Константин Шостак («ЮП», чемпионат Финляндии) и Иван Кульбаков («Динамо» Москва, КХЛ).
Защитники: Илья Сушко («Брест»), Егор Юзленко, Павел Воронов (оба — «Гомель»), Максим Никитин («Витебск»), Даниил Рогач («Неман»), Артем Левшунов (Беларусь U18), Данила Паливко («Адмирал»), Павел Денисов («Динамо» Минск), Никита Сиротин (ЦСК ВВС, ВХЛ).
Нападающие: Никита Пышкайло, Игорь Мартынов (оба — «Динамо» Минск), Александр Скоренов («СКА-Нева», ВХЛ), Даниил Сотишвили, Вадим Мороз (оба — «Химик»), Василий Филяев («Горняк-УГМК», ВХЛ), Егор Буяльский («Челмет», ВХЛ), Илья Литвинов (АКМ, ВХЛ), Егор Чезганов («Алмаз», МХЛ), Николай Тишкевич (Беларусь U18), Тихон Борозна («Минские зубры»), Егор Игнатенко, Мирослав Михалев (оба — «Динамо-Молодечно»), Даниил Собко («Шахтер»).
1 и 2 мая сборная Беларуси проведет товарищеские матчи против команды России в Туле.