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01:27 (мск), источник: БЕЛТА

«Юность» обыграла «Металлург» во втором матче финала Кубка Президента

15 апреля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» дома обыграли «Металлург» во втором матче финала плей-офф белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Как и в стартовой игре на «Чижовка-Арене», минчане довольно быстро повели в счете — на 9-й минуте форвард хозяев Александр Павлович реализовал большинство. Во втором периоде команды дважды обменялись голами, за жлобинчан отличились Виталий Пинчук и Артем Кислый, в составе «Юности» свои фамилии на табло записали Валентин Демченко и Кирилл Брикун. Обе шайбы минчане забросили при игре в формате 5 на 4. Третья 20-минутка осталась за гостями: Кислый оформил дубль, тем самым переведя встречу в овертайм. Судьба поединка в итоге решилась в начале второго дополнительного периода — победу действующим чемпионам принес Александр Пальчик — 4:3.

Таким образом, минчане ведут в финальной серии уже со счетом 2:0. Следующие игры между «Металлургом» и «Юностью» пройдут 17 и 19 апреля в Жлобине.

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