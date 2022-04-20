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02:00 (мск), источник: БЕЛТА

«Металлург» сравнял счет в финале Кубка Президента против «Юности»

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Металлурга» дома обыграли «Юность» в четвертом матче финала плей-офф белорусской экстралиги и сравняли счет в серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хозяева вышли вперед уже спустя 30 секунд после стартового вбрасывания: голкипер гостей Леонид Фомин крайне неудачно среагировал на бросок Алексея Мастрюкова. Впрочем, всего полторы минуты спустя капитан «Юности» и лучший бомбардир плей-офф Андрей Антонов сравнял цифры на табло, реализовав большинство. Во второй трети за удаления соперника наказывал уже «Металлург»: сперва Сергей Кузнецов вывел «волков» вперед, а затем Артем Кислый довел перевес до двух шайб — 3:1.

Финальная 20-минутка осталась за «Юностью», в составе минчан отличились Александр Китаров и Аслан Раисов. Однако между гостевыми шайбами случился и гол жлобинчан: чужие ворота поразил капитан команды Евгений Соломонов. Этот бросок стал в матче победным, как итог — 4:3 в пользу хозяев.

Таким образом, «Металлург» сравнивает счет в серии — 2:2, пятый матч между финалистами состоится в четверг на «Чижовка-Арене». Вторая победа «стальных волков» также означает, что команды точно вернутся в Жлобин: шестой поединок финала Кубка Президента пройдет 23 апреля.

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