«Металлург» сравнял счет в финале Кубка Президента против «Юности»

Хозяева вышли вперед уже спустя 30 секунд после стартового вбрасывания: голкипер гостей Леонид Фомин крайне неудачно среагировал на бросок Алексея Мастрюкова. Впрочем, всего полторы минуты спустя капитан «Юности» и лучший бомбардир плей-офф Андрей Антонов сравнял цифры на табло, реализовав большинство. Во второй трети за удаления соперника наказывал уже «Металлург»: сперва Сергей Кузнецов вывел «волков» вперед, а затем Артем Кислый довел перевес до двух шайб — 3:1.

Финальная 20-минутка осталась за «Юностью», в составе минчан отличились Александр Китаров и Аслан Раисов. Однако между гостевыми шайбами случился и гол жлобинчан: чужие ворота поразил капитан команды Евгений Соломонов. Этот бросок стал в матче победным, как итог — 4:3 в пользу хозяев.