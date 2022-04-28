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19:33 (мск), источник: Sport24

Белорусский «Шинник» отправил документы для участия в МХЛ сезона 2022/23

Белорусский «Шинник» из Бобруйска отправил документы для участия в Молодежной Хоккейной Лиге сезона 2022/23. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

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«Шинник» направил в лигу необходимые документы для участия в чемпионате МХЛ", — говорится в сообщении пресс-службы МХЛ.

Напомним, ранее Белоруссия анонсировала участие одного местного клуба в следующем сезоне Молодежной Хоккейной Лиги.

Действующий обладателем Кубка Харламова является петербургский «СКА-1946».

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