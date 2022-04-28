Белорусский «Шинник» отправил документы для участия в МХЛ сезона 2022/23
Белорусский «Шинник» из Бобруйска отправил документы для участия в Молодежной Хоккейной Лиге сезона 2022/23. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.
Белорусский «Шинник» из Бобруйска отправил документы для участия в Молодежной Хоккейной Лиге сезона 2022/23. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.
«Шинник» направил в лигу необходимые документы для участия в чемпионате МХЛ", — говорится в сообщении пресс-службы МХЛ.
Напомним, ранее Белоруссия анонсировала участие одного местного клуба в следующем сезоне Молодежной Хоккейной Лиги.
Действующий обладателем Кубка Харламова является петербургский «СКА-1946».