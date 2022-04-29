В Минске вручили награды лучшим хоккеистам прошедшего сезона

Специальную премию «Лицо эпохи» получили хоккеисты Андрей и Сергей Костицыны и Михаил Грабовский, тренеры Михаил Захаров и Владимир Крикунов, а также врач Георгий Затковский. Лучшим арбитром сезона был признан Максим Сидоренко, лучшей ареной стал Ледовый дворец «Металлург» в Жлобине.

Приз за преданность хоккею достался форварду «Шахтера» Александру Жидких, за плечами которого уже 22 профессиональных сезона. Александр Жидких владеет многими достижениями в чемпионатах Беларуси, в частности рекордами по матчам (1128), очкам (811), голам (288) и передачам (523).

Лучшим защитником сезона был признан капитан минской «Юности» Андрей Антонов, он же получил приз имени Руслана Салея за лидерские качества на льду и за его пределами. Лучшим голкипером стал вратарь жлобинского «Металлурга» Александр Самойлов, звание лучшего нападающего было присвоено его одноклубнику Алексею Михнову, ему же вручили приз самому полезному игроку регулярного чемпионата.

Награда за самого ценного хоккеиста плей-офф досталась еще одному форварду жлобинской команды Сергею Кузнецову. Статуэтку за самый красивый гол сезона получил Виталий Пинчук, он же во второй раз подряд стал лучшим молодым игроком чемпионата. Кубок имени Владимира Наумова лучшему тренеру года выиграл главком «Металлурга» Дмитрий Кравченко.

Лучшим хоккеистом прошедшего сезона экстралиги был признан Алексей Михнов.