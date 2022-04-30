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Хоккей. Еврохоккейтур. Все результаты
20:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты сборной Чехии разгромили шведов в матче Евротура

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции в матче чешского этапа Евротура.

Чехия
Швеция
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Остраве завершилась победой хозяев турнира со счетом 9:3 (3:1, 4:2, 2:0). В составе сборной Чехии отличились Давид Скленичка (2-я и 30-я минуты), Давид Иржичек (10), Либор Шулак (12), Гинек Зогорна (24), Петр Голик (30, 33), Войтех Будик (46) и Якуб Флек (49). У шведов шайбы забросили Оскар Ланг (6), Джоэл Келлман (26) и Фредрик Олофссон (39).

В заключительном матче чехи сыграют 1 мая с австрийцами, шведы в тот же день встретятся с финнами.

В конце февраля председатели хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать сборную России на оставшиеся этапы Евротура из-за ситуации на Украине.

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