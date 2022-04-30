Хоккеисты сборной Чехии разгромили шведов в матче Евротура

Встреча в Остраве завершилась победой хозяев турнира со счетом 9:3 (3:1, 4:2, 2:0). В составе сборной Чехии отличились Давид Скленичка (2-я и 30-я минуты), Давид Иржичек (10), Либор Шулак (12), Гинек Зогорна (24), Петр Голик (30, 33), Войтех Будик (46) и Якуб Флек (49). У шведов шайбы забросили Оскар Ланг (6), Джоэл Келлман (26) и Фредрик Олофссон (39).

В заключительном матче чехи сыграют 1 мая с австрийцами, шведы в тот же день встретятся с финнами.