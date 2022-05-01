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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Швеции обыграла финнов в матче Евротура

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею победила команду Финляндии в матче третьего тура чешского этапа Евротура.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Остраве завершилась победой шведов со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Элмер Сёдерблум (9-я минута) и Филип Рос (31).

Шведы набрали 6 очков в трех играх и занимают первое место в турнирной таблице, финны с 5 очками идут вторыми. В заключительном матче турнира позднее в воскресенье чехи (4 очка) сыграют с австрийцами (0).

В конце февраля председатели хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать сборную России на оставшиеся этапы Евротура из-за ситуации на Украине.

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