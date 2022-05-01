Сборная Швеции обыграла финнов в матче Евротура

Встреча в Остраве завершилась победой шведов со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Элмер Сёдерблум (9-я минута) и Филип Рос (31).

Шведы набрали 6 очков в трех играх и занимают первое место в турнирной таблице, финны с 5 очками идут вторыми. В заключительном матче турнира позднее в воскресенье чехи (4 очка) сыграют с австрийцами (0).