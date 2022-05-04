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17:49 (мск), источник: БЕЛТА

Вудкрофт: Хотим показать болельщикам, на что мы действительно способны

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от стартующего завтра турнира в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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«Нам предстоит сыграть несколько матчей подряд, поэтому нужно сохранить энергию, провести тренировки с умом и подготовиться психологически. Вчера я сказал ребятам: несмотря на то, что мы провели две хорошие игры против России, мы способны на большее. Быть близко — это не то, чего нам хочется. Мы должны показать болельщикам, на что мы действительно способны, и раскрыть наш потенциал, — подчеркнул специалист. — В игре команды наблюдается много позитивных моментов. В большинстве случаев ребята выполняют то, чего от них добивается тренерский штаб. Конечно, случаются огрехи, но это процесс обучения, который помогает им становиться лучше. Нам нужно подчистить некоторые персональные ошибки, также мы можем лучше реализовывать моменты. Надеюсь, на предстоящем турнире получится это сделать».

Товарищеский турнир Liga Stavok St. Petersburg Cup с участием национальной команды Беларуси пройдет с 5 по 8 мая. Подопечные Вудкрофта начнут турнир в пятницу матчем со сборной России, в субботу белорусы сыграют против российской молодежки.

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