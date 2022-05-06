Сборная Беларуси по хоккею проиграла России на турнире в Санкт-Петербурге
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею с поражения стартовала на турнире Liga Stavok St. Petersburg Cup, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь
Россия
В стартовом матче турнира подопечные Вудкрофта проиграли главной команде России. Уже в первые 10 минут поединка хозяева обеспечили себе комфортный отрыв в три шайбы — ворота Алексея Колосова поразили Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов и Алексей Пустозеров. За оставшиеся два с половиной периода белорусы больше не пропустили, но и ответить хотя бы однажды так и не смогли. Финальный счет — 3:0 в пользу России.
В субботу белорусские хоккеисты сразятся с российской молодежкой, начало — в 16.00. В случае победы подопечные Вудкрофта выйдут в финал турнира, где снова встретятся с главной сборной России. Решающая игра пройдет 8 мая.