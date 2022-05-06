Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
Торонто
13
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
Каролина
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
20:00
Вашингтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
23:30
Нэшвилл
Колорадо
Все события
Фоторепортажи
11Девятикратные
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
6 мая, источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею проиграла России на турнире в Санкт-Петербурге

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею с поражения стартовала на турнире Liga Stavok St. Petersburg Cup, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
Россия
Наверх

В стартовом матче турнира подопечные Вудкрофта проиграли главной команде России. Уже в первые 10 минут поединка хозяева обеспечили себе комфортный отрыв в три шайбы — ворота Алексея Колосова поразили Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов и Алексей Пустозеров. За оставшиеся два с половиной периода белорусы больше не пропустили, но и ответить хотя бы однажды так и не смогли. Финальный счет — 3:0 в пользу России.

В субботу белорусские хоккеисты сразятся с российской молодежкой, начало — в 16.00. В случае победы подопечные Вудкрофта выйдут в финал турнира, где снова встретятся с главной сборной России. Решающая игра пройдет 8 мая.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Весь YouTube затаив дыхание смотрит за прыжком этого кота - удивительно! (В
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь