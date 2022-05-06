Текущие события
Хоккей. НХЛ
7.05
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
7.05
Тампа-Бэй
Торонто
Хоккей. НХЛ
7.05
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. НХЛ
7.05
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Нэшвилл
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Даллас
02
Все события
Фоторепортажи
12Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
22:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по хоккею обыграла Белоруссию на турнире в Петербурге

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной России выиграли у команды Белоруссии в матче турнира в Санкт-Петербурге, забросив три шайбы в первом периоде.

Россия
Беларусь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча во дворце спорта «Юбилейный» закончилась победой сборной России со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Шайбы забросили Марат Хайруллин (4-я минута), Марат Хуснутдинов (8) и Алексей Пустозеров (11).

Сборная России вышла в финал турнира, так как в четверг она обыграла молодежную национальную команду со счетом 4:2. Второй финалист определится в субботу по итогам матча белорусов против российской «молодежки».

Турнир завершится 8 мая.

 Кузнецов и Овечкин поглумились над лучшим клубом НХЛ. Грядет сенсация?
Жуткое падение футболиста во время игры едва не обернулось трагедией: видео
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь