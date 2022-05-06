Сборная России по хоккею обыграла Белоруссию на турнире в Петербурге
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной России выиграли у команды Белоруссии в матче турнира в Санкт-Петербурге, забросив три шайбы в первом периоде.
Россия
Беларусь
Встреча во дворце спорта «Юбилейный» закончилась победой сборной России со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Шайбы забросили Марат Хайруллин (4-я минута), Марат Хуснутдинов (8) и Алексей Пустозеров (11).
Сборная России вышла в финал турнира, так как в четверг она обыграла молодежную национальную команду со счетом 4:2. Второй финалист определится в субботу по итогам матча белорусов против российской «молодежки».
Турнир завершится 8 мая.