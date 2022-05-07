Сборная Беларуси по хоккею вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси стали вторыми финалистами товарищеского турнира «Liga Stavok St. Petersburg Cup», сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси стали вторыми финалистами товарищеского турнира «Liga Stavok St. Petersburg Cup», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором матче турнира подопечные Вудкрофта обыграли молодежную сборную России. Начало успеху положил защитник «Минских зубров» Степан Звягин, отличившийся на 12-й минуте игры. Ответ у россиян нашелся уже в следующей трети, автором шайбы хозяев стал Александр Перевалов. Однако равные цифры продержались на табло недолго — Владимир Алистров снова вывел белорусов вперед, а незадолго до второго перерыва форвард столичного «Динамо» оформил дубль. В заключительной 20-минутке счет не изменился, как итог — 3:1 в пользу сборной Беларуси.
Соперником нашей команды в финале станет главная сборная России. Решающая игра состоится завтра, начало — в 18.30. Команды уже встречались на турнире, в первом матче россияне были сильнее — 3:0.