Сборная Беларуси по хоккею вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге

Во втором матче турнира подопечные Вудкрофта обыграли молодежную сборную России. Начало успеху положил защитник «Минских зубров» Степан Звягин, отличившийся на 12-й минуте игры. Ответ у россиян нашелся уже в следующей трети, автором шайбы хозяев стал Александр Перевалов. Однако равные цифры продержались на табло недолго — Владимир Алистров снова вывел белорусов вперед, а незадолго до второго перерыва форвард столичного «Динамо» оформил дубль. В заключительной 20-минутке счет не изменился, как итог — 3:1 в пользу сборной Беларуси.