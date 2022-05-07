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19:04 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси стали вторыми финалистами товарищеского турнира «Liga Stavok St. Petersburg Cup», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Во втором матче турнира подопечные Вудкрофта обыграли молодежную сборную России. Начало успеху положил защитник «Минских зубров» Степан Звягин, отличившийся на 12-й минуте игры. Ответ у россиян нашелся уже в следующей трети, автором шайбы хозяев стал Александр Перевалов. Однако равные цифры продержались на табло недолго — Владимир Алистров снова вывел белорусов вперед, а незадолго до второго перерыва форвард столичного «Динамо» оформил дубль. В заключительной 20-минутке счет не изменился, как итог — 3:1 в пользу сборной Беларуси.

Соперником нашей команды в финале станет главная сборная России. Решающая игра состоится завтра, начало — в 18.30. Команды уже встречались на турнире, в первом матче россияне были сильнее — 3:0.

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