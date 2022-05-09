Владимир Юрзинов: Евротура у нас не получится — значит, надо проводить свой, Евроазиатский тур

— Ясно, что мы не на один месяц отрезаны от мирового хоккея. Значит, уже сегодня должны думать, как нам не только сохранить свой хоккей, но и, используя нынешнюю ситуацию, заняться внутренним развитием, сделать рывок.

Считаю, что сама жизнь заставляет нас отказываться от легионеров и делать ставку на молодежь. А для развития молодых институт сборных России — определяющий. Предложил бы уже сейчас его реформировать под новые условия.

— О чем конкретно речь?

— Евротура в предстоящем сезоне у нас не получится — значит, надо проводить свой, Евроазиатский тур. В паузах регулярного чемпионата организовывать турниры сборных в главных городах страны и на новых аренах — например, в Омске, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербург, Челябинске.

Открытие любой новой арены имеет смысл проводить с участием национальной команды. Почему бы не приглашать на такие турниры не только сборные Беларуси и Казахстана, но и, например, сборные клубов наших регионов — Сибири, Урала, Дальнего Востока. Олимпийская и молодежная сборные России — тоже кандидаты.

— Будет ли время на такие турниры, ведь КХЛ может расширить регулярный чемпионат до 62−64 матчей?

— 62 матча — наверное, хорошо, но бесконечно увеличивать количество матчей чемпионата КХЛ — это крайне спорное решение.

— Почему, Владимир Владимирович?

— Задам несколько дискуссионных вопросов. Способны ли клубы и лига в своем нынешнем состоянии выдать такое количество интересных матчей? Готовы ли к такому объему матчей болельщики, если КХЛ по посещаемости — лишь седьмая в Европе?

И наконец главный вопрос: а идет ли в условиях постоянных игр прогресс молодежи и рост лиги, если у нас опять лучшие — 35-летний Шипачев, 39-летний Кошечкин и 41-летний Попов?

Знаете, у меня нет ответов на эти вопросы. Но все они — акутальные. И заставляют всех нас задуматься.

— То есть вы сторонник увеличения роли турниров национальных сборных?

— Традиция отечественного хоккея — в правильном балансе турниров клубов и сборных, одни работают на других и все вместе развивают национальный хоккей. И никак иначе!