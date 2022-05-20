Хоккеист сборной Казахстана выбрал новый клуб

По информации телеграм-канала «Хоккейная правда», он принял предложение от представителя ВХЛ — АКМ из Тулы.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Югру» и завоевал с ней бронзовые медали чемпионата ВХЛ.

33-летний Рымарев — воспитанник усть-каменогорского хоккея. Лучший снайпер молодежного чемпионата мира 2008 года — шесть шайб.