Хоккеист сборной Казахстана выбрал новый клуб
Нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев, который из-за травмы пропускает чемпионат мира по хоккею в Финляндии, определился со своим будущим, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан
Барыс
По информации телеграм-канала «Хоккейная правда», он принял предложение от представителя ВХЛ — АКМ из Тулы.
В минувшем сезоне форвард выступал за «Югру» и завоевал с ней бронзовые медали чемпионата ВХЛ.
33-летний Рымарев — воспитанник усть-каменогорского хоккея. Лучший снайпер молодежного чемпионата мира 2008 года — шесть шайб.
Ранее он также играл за «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Барыс», «Сарыарку».