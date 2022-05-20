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19:02 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист сборной Казахстана выбрал новый клуб

Нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев, который из-за травмы пропускает чемпионат мира по хоккею в Финляндии, определился со своим будущим, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: shaiba.kz

По информации телеграм-канала «Хоккейная правда», он принял предложение от представителя ВХЛ — АКМ из Тулы.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Югру» и завоевал с ней бронзовые медали чемпионата ВХЛ.

33-летний Рымарев — воспитанник усть-каменогорского хоккея. Лучший снайпер молодежного чемпионата мира 2008 года — шесть шайб.

Ранее он также играл за «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Барыс», «Сарыарку».

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