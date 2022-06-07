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17:52 (мск), источник: БЕЛТА

Изменен формат проведения чемпионата и Кубка Беларуси по хоккею

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Федерации хоккея Беларуси состоялось заседание Исполкома, на котором была принята концепция изменений формата проведения национальных соревнований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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Так, в предстоящем сезоне регулярный чемпионат экстралиги будет проводиться в пять кругов без деления на шестерки. Участие в турнире примут 12 команд. Матч открытия сезона состоится 31 августа, а финальная серия завершится не позднее 23 апреля 2023-го.

Изменения претерпела и заявка команды на матч, минимальная составит 20 хоккеистов. Среди них должно быть не менее 1 вратаря, не менее 4 полевых игроков в возрасте до 27 лет и не менее 3 полевых игроков возрасте до 23 лет, имеющих право выступать за национальную и сборные команды Беларуси.

Розыгрыш Кубка Руслана Салея в сезоне 2022/23 будет проводиться в два этапа: групповой раунд (с разделением команд на два пула по спортивно-географическому принципу) и стадия плей-офф. По итогам первого этапа победители групп автоматически попадут в «Финал четырех», две оставшиеся путевки будут разыграны в полуфиналах среди клубов, занявших 2-е и 3-е места в группах.

«Финал четырех» будет проведен на площадке команды, занявшей 1-е место в группе и имеющей более высокое место по итогам чемпионата Беларуси прошлого сезона.

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