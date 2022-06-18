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21:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легендарный игрок НХЛ проиграл на выборах президента Федерации хоккея Чехии

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли бывший чешский вратарь Доминик Гашек проиграл на выборах президента Федерации хоккея Чехии, сообщается на официальном сайте организации.

Чехия
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Источник: РИА "Новости"

В голосовании принимали участие 60 делегатов, один из которых воздержался, также один голос был признан недействительным. Гашек набрал пять голосов. Победу на выборах одержал бывший главный тренер сборной Чехии Алоис Гадамчик, его поддержал 31 делегат.

Также участие в выборах на пост президента Федерации хоккея Чехии принимали член «Тройного золотого клуба» (олимпийский чемпион 1998 года, чемпион мира 2005 года и обладатель Кубка Стэнли сезона-2001/02) Иржи Шлегр (16 голосов), бронзовый призер Олимпиады-1992 Бедржих Щербан (4 голоса) и генеральный менеджер молодежной сборной Чехии Отакар Черны (2).

Бывший президент Федерации хоккея Чехии Томаш Крал, который руководил организацией с 2008 года, покинул свой пост в конце мая.

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