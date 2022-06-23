Юношеская сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на Кубке Сириуса в Сочи

В заключительном матче соревнований подопечные Александра Цыплакова разгромно уступили сборной России-U16 — 0:9. Ранее на турнире белорусы проиграли команде Приволжского федерального округа РФ (3:4 ОТ), сборной Центрального федерального округа (5:7), команде Санкт-Петербурга (1:7) и сборной Москвы (2:7), а также оказались сильнее команды Уральского федерального округа (4:3 ОТ).
Таким образом, сборная Беларуси U-16 с тремя очками заняла последнее, шестое место на турнире. Победителями Кубка Сириуса — 2022 стали хоккеисты Приволжского федерального округа, набравшие 14 баллов.