Юношеская сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на Кубке Сириуса в Сочи

В заключительном матче соревнований подопечные Александра Цыплакова разгромно уступили сборной России-U16 — 0:9. Ранее на турнире белорусы проиграли команде Приволжского федерального округа РФ (3:4 ОТ), сборной Центрального федерального округа (5:7), команде Санкт-Петербурга (1:7) и сборной Москвы (2:7), а также оказались сильнее команды Уральского федерального округа (4:3 ОТ).