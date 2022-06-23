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19:17 (мск), источник: БЕЛТА

Юношеская сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на Кубке Сириуса в Сочи

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сочи завершился ежегодный турнир среди хоккеистов до 16 лет Кубок Сириуса, участие в котором принимала и юношеская сборная Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U20
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Источник: hockey.by

В заключительном матче соревнований подопечные Александра Цыплакова разгромно уступили сборной России-U16 — 0:9. Ранее на турнире белорусы проиграли команде Приволжского федерального округа РФ (3:4 ОТ), сборной Центрального федерального округа (5:7), команде Санкт-Петербурга (1:7) и сборной Москвы (2:7), а также оказались сильнее команды Уральского федерального округа (4:3 ОТ).

Таким образом, сборная Беларуси U-16 с тремя очками заняла последнее, шестое место на турнире. Победителями Кубка Сириуса — 2022 стали хоккеисты Приволжского федерального округа, набравшие 14 баллов.

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