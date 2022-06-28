Сборная Казахстана по хоккею сыграет на Кубке Первого канала

«Вся вертикаль наших сборных продолжает работать, а ситуация в мире может измениться в любой момент. Мы проводим турниры, популяризируем спорт внутри себя, чтобы быть готовыми, когда все вернется на круги своя. Национальная сборная России сыграет на Кубке Первого канала в декабре. Кроме нее, там будет сборная молодых российских звезд, по аналогии со сборной молодых звезд Северной Америки на Кубке мира 2016 года, а также участие подтвердили Казахстан и Беларусь. Международный уровень будет», — сказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.