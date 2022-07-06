Хоккеист Сергей Костицын стал игроком жлобинского «Металлурга»

Воспитанник новополоцкой школы хоккея Костицын является одним из самых результативных белорусских игроков в Национальной хоккейной лиге. За 6 сезонов в сильнейшей лиге мира Сергей провел 393 матча за «Монреаль» и «Нэшвилл», в которых набрал 191 (71+120) очко при показателе полезности «+21».

В Континентальной хоккейной лиге Костицын-младший выступал за «Авангард», «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо», всего на счету игрока 177 (57+120) очков в 361 матче в КХЛ. В последние годы Сергей играл за словацкую «Братиславу Кэпиталз», белорусский «Шахтер», румынскую «Чиксереду» и украинский «Сокол».

Кроме того, Костицын принимал участие в двух юниорских, четырех молодежных и семи взрослых чемпионатах мира, а также стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.