Александр Богданович переизбран председателем Федерации хоккея Беларуси

«Очень приятно, что делегаты, как и в прошлом году, поддержали меня на конференции. Это значит, что мы движемся в правильном направлении. В следующем четырехлетии мы планируем уделять большое внимание детскому хоккею, поскольку это то, с чего начинается наш спорт. Мы хотим, чтобы каждый мог позволить себе заниматься хоккеем. Также будем уделять большое внимание спортивному резерву и женскому хоккею, — подчеркнул Александр Богданович. — В это четырехлетие мы входим с командой в МХЛ и тем самым закрываем всю цепочку развития белорусского хоккеиста. Сейчас у нас задействованы все уровни подготовки хоккеиста, начиная от детского и заканчивая флагманом отечественного хоккея в КХЛ. Поэтому нам остается развивать и продолжать то, что уже создано сегодня».