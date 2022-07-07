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19:55 (мск), источник: БЕЛТА

Александр Богданович переизбран председателем Федерации хоккея Беларуси

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Федерации хоккея Беларуси состоялась отчетно-выборная конференция, на которой Александр Богданович был переизбран на пост председателя организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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Источник: НОК Беларуси

По итогам голосования делегаты переизбрали Александра Богдановича на новый срок в четыре года. Олимпийский чемпион и глава комиссии спортсменов НОК является руководителем Федерации хоккея Беларуси с 9 октября 2021 года, когда он был избран на эту должность на внеочередной конференции ФХБ.

«Очень приятно, что делегаты, как и в прошлом году, поддержали меня на конференции. Это значит, что мы движемся в правильном направлении. В следующем четырехлетии мы планируем уделять большое внимание детскому хоккею, поскольку это то, с чего начинается наш спорт. Мы хотим, чтобы каждый мог позволить себе заниматься хоккеем. Также будем уделять большое внимание спортивному резерву и женскому хоккею, — подчеркнул Александр Богданович. — В это четырехлетие мы входим с командой в МХЛ и тем самым закрываем всю цепочку развития белорусского хоккеиста. Сейчас у нас задействованы все уровни подготовки хоккеиста, начиная от детского и заканчивая флагманом отечественного хоккея в КХЛ. Поэтому нам остается развивать и продолжать то, что уже создано сегодня».

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