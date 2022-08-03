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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Р. Ротенберг назвал участников Кубка Первого канала — 2022, среди них сборная России U25

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о том, кто примет участие в Кубке Первого канала.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«У нас есть тренерский штаб в сборной U25, мы работаем совместно. По плану у команды участие в Кубке Первого канала, где также сыграют сборные России, Беларуси и Казахстана. Дальше планируется, что после окончания сезона КХЛ сборная U25 будет путешествовать по стране. У нас есть хороший опыт в Тульской области и Санкт-Петербурге.

Планируем посетить Татарстан, Башкортостан, Омск, Новосибирск. Возможно, сыграем в Минске и Казахстане. Это всё обсуждается. Мы видим, какой интерес вызывает сборная в регионах. По тренерскому штабу будет понятно ближе к Кубку Первого канала», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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