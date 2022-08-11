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11 августа, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Витебска» и «Гомеля» одержали третьи победы в Кубке Салея

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Гомеле, Жлобине и Новополоцке сегодня продолжился 22-й розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею, который носит официальное название Кубок Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Очередные матчи на турнире провели команды группы «Б». Действующий чемпион страны «Металлург» потерпел третью неудачу в четырех матчах: на сей раз «волки» дома уступили «Витебску» со счетом 2:4. Две шайбы в составе северян оформил Виктор Туркин.

Главный преследователь витебчан в таблице «Гомель» также раздобыл два очка. На своем льду «рыси» разгромили «Могилев» — 7:1, дублями отметились Игорь Ревенко и Дмитрий Амброжейчик. В параллельном матче «Химик» и «Локомотив» доигрались до овертайма, где удачливее оказались новополочане — 2:1.

Таким образом, за тур до конца группового этапа Кубка Салея в группе «Б» лидируют «Витебск» и «Гомель», которые набрали по 6 очков. На два балла отстают «Химик», «Могилев» и «Локомотив», замыкает таблицу «Металлург», в активе которого только три очка.

В пятницу четвертые матчи на турнире проведут представители пула «А». В Молодечно сойдутся лидеры секстета «Динамо» и «Брест», «Шахтер» в Солигорске встретится с «Лидой», а минская «Юность» примет гродненский «Неман».

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