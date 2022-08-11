Хоккеисты «Витебска» и «Гомеля» одержали третьи победы в Кубке Салея

Очередные матчи на турнире провели команды группы «Б». Действующий чемпион страны «Металлург» потерпел третью неудачу в четырех матчах: на сей раз «волки» дома уступили «Витебску» со счетом 2:4. Две шайбы в составе северян оформил Виктор Туркин.

Главный преследователь витебчан в таблице «Гомель» также раздобыл два очка. На своем льду «рыси» разгромили «Могилев» — 7:1, дублями отметились Игорь Ревенко и Дмитрий Амброжейчик. В параллельном матче «Химик» и «Локомотив» доигрались до овертайма, где удачливее оказались новополочане — 2:1.

Таким образом, за тур до конца группового этапа Кубка Салея в группе «Б» лидируют «Витебск» и «Гомель», которые набрали по 6 очков. На два балла отстают «Химик», «Могилев» и «Локомотив», замыкает таблицу «Металлург», в активе которого только три очка.